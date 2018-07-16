В понедельник, 16 июля, в ГПУ сообщили о подозрении представителю украинского медицинского центра, который продавал младенцев иностранцам.

Об этом заявил генрокурор Юрий Луценко во время брифинга, передает "Украинская правда".

По его словам, в 2010 году граждане Молдовы, которые также имеют гражданство Германии, основали в Украине медицинский центр "Биотехком" по предоставлению услуг в области репродуктивной медицины.

В 2011 года их клиентами стала семейная пара из Италии, которой требовалась помощь суррогатной матери.

По данным правоохранителей, итальянцы не предоставили медучреждению биоматериал и отсутствовали в Украине в момент оплодотворения. То есть, фактически это не суррогатное материнство, а продажа ребенка.

По словам Луценко, итальянцы, использовав поддельные документы из медцентра, зарегистрировались родителями ребенка и в октябре 2011 года вывезли младенца в Италию.

За услуги медцентр получил 32 тысячи евро, биологической матери выплатили 6 тысяч евро. После разбирательств младенца в Италии перевели в детский дом, а супруги привлекаются к ответственности по итальянским законам.

Глава ГПУ добавил, что в Украине зафиксировано более тысячи таких случаев и призвал Верховную Раду и Минздрав урегулировать вопросы суррогатного материнства в Украине. Также он заявил, что некоторые нардепы выступили в защиту "Биотехкома".

По словам Луценко, проблема использования женщин из малообеспеченных семей в суррогатном материнстве стала актуальной после того, как в Индии власти запретили коммерческое суррогатное материнство.

Украинский Минздрав требует, чтобы ребенок, который передается в рамках суррогатного материнства, имел генетический материал хотя бы одного из родителей, которым его отдают, иначе речь идет фактически о продаже ребенка.

Напомним, что на Херсонщине женщина пыталась продать младенца, чтобы купить дом.

Как сообщала "Страна", в Черкассах задержали горе-мать, пытавшуюся продать ребенка за $5 тысяч.