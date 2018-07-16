Сегодня, 16 июля, народный депутат Украины Виталий Куприй сделал заявление о выходе из политической партии "УКРОП" и решении принять участие в президентских выборах-2019 как самовыдвиженец.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня знаменательный день в моей политической карьере. Я решил выйти из партии "УКРОП" и самостоятельно бороться за пост Президента Украины", - написал нардеп.

Куприй заявил, что будет самостоятельно формировать свою команду, идеологию и стратегию действий.

Фото: facebook.com/kupriyofficial

По словам источника "Страны" из руководства "УКРОПА", в последний год главный спонсор партии и ее фактический руководитель Игорь Коломойский существенно сократили ее финансирование. В частности, снижены гонорары некоторым партийным депутатам.

Кроме того, в ближайшем будущем в партии планируются и другие кадровые изменения, связанные с планами Коломойского на партию. Как писала "Страна", обсуждается процесс слияния УКРОПА с партией социалистов Кивы, что вызвало брожение среди «старых» укроповцев.

Также, по данным СМИ, Игорь Коломойский в последнее время проявляет интерес к поддержке кандидатур Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Фото: facebook.com/kupriyofficial

Фото: АСН

Как сообщала "Страна", бывший дипломат Роман Бессмертный собрался в президенты Украины.

Также "Страна" писала, что экс-глава СБУ Наливайченко также заявил, что идет в президенты.