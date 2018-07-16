Первая леди США Мелания Трамп, которая прибыла вместе с супругом на саммит в Хельсинки, удивила публику выбором нарядом, которые были неуместными для жаркой погоды.

В столице Финляндии держится жара +27 градусов, это на 1-2 градуса жарче, чем сегодня в Киеве. Однако Мелания Трамп вышла на встречу с президентом Финляндии и его супругой в платье-пальто от Gucci лимонного цвета из довольно плотного материала. Фото со встречи обнародовали журналисты.

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

Интересно, что из самолета первая леди вышла в кожаных брюках и осеннем пальто. Возможно, что она так она подготовилась к визиту в северную страну.

Фото: spletnik.ru

Напомним, что Мелания Трамп посетила центры содержания детей нелегалов в США в куртке с неуместной надписью. Пока первая леди выражала обеспокоенность, надпись на ее курке бренда Zara говорила об обратном. На спине куртки с капюшоном, красовалась надпись: "Меня это совершенно не беспокоит. А тебя?"

Как сообщала "Страна", позже Трамп расшифровал провокационную надпись на куртке Мелании и заявил, что это касалось ее отношения к фейковым СМИ.