В Киеве планируют с размахом отметить 1030-летие Крещения Киевской Руси. В связи с этим на центральных улицах столицы пройдут молебны и крестные ходы. Мероприятия частично перекроют движение транспорта 24, 27 и 28 июля.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Список перекрытых улиц по дням и времени

24 июля с 12:00 до 13:00

Андреевский спуск (от дома № 23 до улицы Владимирской),

улица Десятинная (от ул. Владимирской до пл. Михайловской),

площадь Михайловская,

улица Трехсвятительская (от площади Михайловской до улицы Костельной).

27 июля с 11:00 до 16:30

улица Трехсвятительская (от площади Михайловской до Европейской),

улица Крещатик (от улицы Михайловской до Европейской площади),

Владимирский спуск (от Почтовой площади до Европейской),

Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до улицы Михаила Грушевского),

улица Михаила Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади).

28 июля с 12:00 до 13:30

бульвар Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14),

улица Владимирская (от дома № 56 до улицы Софийской),

Владимирский проезд (от площади Софиевской до Михайловской).

Празднование проходит согласно указу президента Украины от 8 августа 2017 "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины". Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях Киева до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, встречи за круглым столом, информационные часы, тематические полки, просмотры литературы и тому подобное.

Как сообщала "Страна", год назад во Владимирском соборе проходила литургия ко Дню крещения Руси.

Также "Страна" писала, как в Киеве ко Дню Крещения Руси отреставрировали памятник князю Владимиру.