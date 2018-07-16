В Киеве планируют с размахом отметить 1030-летие Крещения Киевской Руси. В связи с этим на центральных улицах столицы пройдут молебны и крестные ходы. Мероприятия частично перекроют движение транспорта 24, 27 и 28 июля. 

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Список перекрытых улиц по дням и времени

24 июля с 12:00 до 13:00

  • Андреевский спуск (от дома № 23 до улицы Владимирской),
  • улица Десятинная (от ул. Владимирской до пл. Михайловской),
  • площадь Михайловская,
  • улица Трехсвятительская (от площади Михайловской до улицы Костельной).

27 июля с 11:00 до 16:30

  • улица Трехсвятительская (от площади Михайловской до Европейской),
  • улица Крещатик (от улицы Михайловской до Европейской площади),
  • Владимирский спуск (от Почтовой площади до Европейской),
  • Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до улицы Михаила Грушевского),
  • улица Михаила Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади).

28 июля с 12:00 до 13:30

  • бульвар Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14),
  • улица Владимирская (от дома № 56 до улицы Софийской),
  • Владимирский проезд (от площади Софиевской до Михайловской).

Празднование проходит согласно указу президента Украины от 8 августа 2017 "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины". Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях Киева до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, встречи за круглым столом, информационные часы, тематические полки, просмотры литературы и тому подобное.

Как сообщала "Страна", год назад во Владимирском соборе проходила литургия ко Дню крещения Руси.

Также "Страна" писала, как в Киеве ко Дню Крещения Руси отреставрировали памятник князю Владимиру.

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