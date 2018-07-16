Глава МВД Арсен Аваков, который позиционирует себя как автора стратегии по деоккупации Донбасса, озвучил "красные линии", за которые нынешняя власть не перейдет при любых вариантах урегулирования конфликта.

Интересно, что сказано это было в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которые сегодня обсуждают Украину на закрытой встрече в Хельсинки.

"Сегодня хочу определить красные линии - принципиальные положения, определяющие не терпящие компромисса и не подлежащие оспариванию интересы Украины. Это границы, за которые мы, как государственники, не можем выходить.

Также определить позиции, по которым, как мне кажется, допустима та или иная степень компромисса – чтобы услышать ваше мнение, сверить наше понимание алгоритма решения проблемы", - пишет министр.

"Страна" разбиралась в "линиях" Авакова.

Что не обсуждается

Далее Аваков перечисляет, на что Киев однозначно не пойдет.

Это, во-первых, федеративное устройство с занесением такого статуса в Конституцию.

Как с этой позицией будет сочетаться особый статус Донбасса, который прописан в Минских соглашениях и украинских законах - министр не уточняет.

Во-вторых, урегулирования не будет, пока граница не будет передана под полный контроль Украины. Уже этого пункта достаточно, чтобы понять - с таким "категорическим императивом" конфликт на Донбассе будет длиться еще столько, сколько сторонники этой идеи будут находиться у власти.

В-третьих, Аваков настаивает, что все граждане деоккупированных территорий входят исключительно в украинскую юрисдикцию. Даже если они получили другие (читай - российские) паспорта.

Видимо, министр пытается таким образом обозначить, что независимо от вероятной раздачи российских паспортов на Донбассе, судить и миловать людей, живущих на этих территориях, будет Киев.



В-четвертых, Аваков исключает интерграцию Донбасса в Украину в обмен на признание Крыма российским.

Впрочем, это скорее больше ритуальный отказ от предложения, которое, по всей вероятности, никогда не звучало в адрес украинской власти.

В-пятых, любое урегулирование не должно мешать стремлению Украины стать членом ЕС и НАТО.

Казалось бы - тоже "ритуальное" условие. Однако сложно надеяться на принятие "плана Авакова" жителями Донбасса, которые скорее всего выступают против НАТО. Такие заявления по идее должны иметь вообще обратный эффект и тормозить любую интеграцию. Что наводит на мысли о намеренной провокации подобных реакций.

В-шестых, амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления. "Те, у кого на руках кровь убитых мирных жителей и украинских солдат, кто организовывал захват власти, руководил массовыми убийствами и погромами – не подлежат амнистии!", - пишет министр.

Первая и единственна отсылка к закону об особом статусе Донбасса, где прописано всё примерно то же самое.

Что Киев готов обсуждать

Затем министр перечислил положения, "по которым необходимо определить меру допустимого для украинского общества компромисса":

• определение "особого статуса" деоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей: срок действия статуса, переходные временные администрации, программа стимулирования региональных инвестиционных программ и налоговые каникулы для бизнеса;

• временный/постоянный статус русского языка как регионального;

• выплата задолженностей по пенсиям и регрессам, реструктуризация по коммунальной задолженности и налогам, социальные льготы для инвалидов, утративших здоровье в результате боевых действий (но не для участников незаконных вооруженных формирований);

• введение статуса "жителя территории, временно неподконтрольной Украине" – на период до восстановления легитимных украинских документов.

В последнем пункте министр впервые вводит понятие "жителя территории, временно неподконтрольной Украине", которому будут "восстанавливать" документы. Хотя у большинства местных жителей они никуда не делись.

Это означает то, о чем "Страна" уже рассказывала, анализируя предложения Авакова - массовая фильтрация жителей "ЛДНР". С одной стороны, министр готов обсуждать этот пункт. С другой - очевидно, его не готовы обсуждать ни в каком виде жители тех территорий, которые являются полноценными гражданами Украины. И не согласны вдруг переходить в разряд людей второго сорта.

Такие предложения очевидно играют на заведомый срыв мирного урегулирования.

Сам министр объясняет эту "фильтрацию" так:

"На временно оккупированных территориях остались не только приверженцы "русского мира" и поклонники путинского режима, но и те, кто не смог уехать по совершенно личным, неполитическим причинам, пожилые люди и те, кому уехать не позволило здоровье или не было куда... За годы войны там создавались семьи и рождались дети, школьники становились студентами, люди достигали пенсионного возраста... Все это создало большое поле юридической неопределенности, которое должно быть надлежащим образом приведено в законный статус и на это потребуется время".







