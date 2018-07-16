В Киеве завершилось голосование о переименовании проспекта космонавта Комарова в Соломенском районе в проспект Любомира Гузара.

Голосование началось 15 мая и завершилось 15 июля. Во время общественного обсуждения на сайте КГГА большинство проголосовавших поддержало переименование проспекта Космонавта Комарова в проспект Любомира Гузара.

955 человек поддержали переименование, 236 - были за старое название. Дальнейшее решение примет КГГА, приныв к сведению результаты голосования.

Фото: projects.kievcity.gov.ua

Напомним, что проспект Комарова не значился в списке на декоммунизацию. Проспект Комарова проходит через жилмассив Отрадный. Его назвали в честь космонавта Владимира Комарова в 1967 году. Он погиб во время посадки космического корабля "Союз-1" в 1967-м.

Верховный архиепископ и бывший глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар был похоронен в Киеве 5 июня 2018 года.

Как сообщала "Страна", ранее Киеврада отказалась переименовывать площадь Льва Толстого.