Сотрудники Турецкой национальной разведывательной организации доставили из Украины в Турцию ключевого эксперта организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в организации попытки переворота в 2016 году. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Юсуф Инан считается экспертом FETÖ со СМИ. Он создал большое количество интернет-сайтов, а также страницы организации в соцсетях. По поручению Фетуллаха Гюлена Инан распространял дезинформацию о турецких политиков, пытаясь опорочить их в глазах общественности.

Юсуф Инан, который объявлен в розыск как член преступной организации в провинции Измир, доставлен в Турцию из Украины в воскресенье во второй половине дня. Сотрудники турецкой разведки ранее уже проводили успешные операции по задержанию сторонников Гюлена за рубежом.

Так, 29 марта 2018 спецслужбы Турции доставили из Косово шестерых функционеров FETÖ.10 апреля из Габона были доставлены еще три члена организации.

Напомним, по данным агентства Anadolu, террористическая организация Гюлена FETÖ была организована в Киеве и Одессе. Она действовала под прикрытием международной школы "Меридиан". Официальные турецкие СМИ заявили, что FETÖ ведет свою деятельность в Украине под прикрытием культурных центров, школ и интернет-ресурсов.

Как сообщала "Страна", глава МИД Турции обвинил скрывающегося в США проповедника Гюлена в организации убийства российского посла.

Также "Страна" писала, что в МВД Турции огласили список разыскиваемых членов организации Фетуллаха Гюлена.