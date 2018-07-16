Украинская авиакомпания "Yanair" больше не будет осуществлять полеты из Львова в Барселону и обратно.

Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта "Львов" на официальной странице в Facebook.

"Рейсы авиакомпании "Yanair" ANR5202/ANR5201 на линии Барселона-Львов-Барселона отменены. Авиакомпания YanAir подала заявку на отмену слотов", - сообщили в аэропорте.

Фото: facebook.com/LvivAirport

Yanair - украинская авиакомпания, которая выполняет регулярные и чартерные рейсы, как по Украине, так и международные. Несколько дней назад во Львове произошли задержки с выполнением рейса "Львов-Барселона".

В апреле летать на линии Львов-Барселона начала авиакомпания МАУ.

Напомним, что в июне в одесском аэропорту по причине технической неисправности совершил экстренную посадку самолет компании Yanair, следовавший в Барселону.

Как сообщала "Страна", ранее туроператор Join UP! заявил, что сокращает полеты в Испанию, в том числе на Пальму-де-Майорку, из-за участившихся неисправностей и регулярных задержек вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways.