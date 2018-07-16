Издательство ДІПА покинул его соучредитель Павел Белянский, который днем ранее на своей странице в Facebook раскритиковал президента Петра Порошенко.

Он возмутился тем, что президент пиарится на том, к созданию чего непричастен ни он, ни государственная власть в целом.

Белянский привел в пример подарок Порошенко принцу Лихтенштейна - украинское издание книги отца принца, князя Ханса-Адама ІІ "Государство в ІІІ тысячелетии".

Свое возмущение он проиллюстрировал другой историей:

"Открыл человек хлебопекарню. На свои открыл, как смог. Хлеб выпекал. Часть денег волонтёрам отдавал. Часть хлеба малообеспеченным раздавал. Часть продавал, как ни странно - живой же человек, есть хочет, одеться, семью обеспечить, родителям помочь. Так и жил как-то, как все.

Но вдруг приехал к хлебопекарне Президент. Люди в номенклатурных костюмах ленточку алую натянули. Журналисты с телекамерами да микрофонами уважительным полукругом выстроились.

Перерезал президент ленточку ножницами и заявил, как рад он и горд, что появилась в стране ещё одна хлебопекарня. Потом, как полагается, пожал обалдевшему человеку руку, по плечу похлопал, даже подмигнул, наверное. И уехал.

Человек президенту вслед закричал - а ты что сделал, чтобы эта хлебопекарня появилась? Чем твои министерства помогли? Или институты твоей власти? Или государственные деньги? Так какого ж ты...

Но тут набежали крикуны поспособнее да покрикливее.

Примерно так я думал, когда Порошенко на официальной встрече дарил принцу Лихтенштейна украинское издание книги Князя Лихтенштейна. С официальной радостью дарил. И с официальной гордостью. Не сделав для появления этой книги ничего".

После этого поста появилось заявление издательства о выходе Белянского из его состава.

"Соучредитель издательства, Павел Паштет Белянский, высказал личное мнение относительно неподдержки одного из кандидатов в президенты, а также указал на причины такой неподдержки. Суть и форма высказывания Павла вызвали негативную реакцию большого числа пользователей социальных сетей. При этом огромное количество читателей и гостей страницы издательства посчитали, что такие высказывания являются позицией всего издательства", - заявили в ДІПА.

После внутренней дискуссии, "Павел согласился выйти из состава учредителей", - говорят в издательстве.

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