Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым футболистом Чемпионата мира-2018, отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на турнире. Он передал их на благотворительность. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте FourFourTweet.

Общая сумма премиальных форварда на турнире составила 550 тысяч долларов. Его пожертвование пойдет на нужды детей с инвалидностью.

Напомним, что ЧМ-2018 окончился в воскресенье, 15 июля. В финале Франция победила Хорватию со счетом 4:2.

За трансляцией футбольных матчей чемпионата мира, включая церемонии открытия и закрытия турнира следили 19 миллионов зрителей в Украине.