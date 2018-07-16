В понедельник, 16 июля, в рамках американо-российского саммита проходит большая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Перед началом встречи президент России отметил, что "настало время обстоятельно поговорить о различных болевых точках в мире".

После закрытых переговоров, президенты США и России вышли к журналистам.

"Страна" ведет онлайн встречи Трампа и Путина.

Владимир Путин заявил, что настало время обстоятельно поговорить с Дональдом Трампом о двусторонних отношениях и о проблемах в мире. И добавил, что рад встрече с американским коллегой "на гостеприимной земле Финляндии", передает ТАСС.

Дональд Трамп отметил, что планирует обсудить торговлю, военные вопросы, Китай и ядерные вооружения.

Также он поздравил Россию с успешным проведением ЧМ-2018 и хорошим результатом российской сборной.

"Хочу поздравить вас с успешным проведением Чемпионата мира по футболу: все говорят, что он был чрезвычайно успешным. Я смотрел игры частично, а также финал и полуфинал, и это были впечатляющие матчи. У нас есть много тем для обсуждения: торговля, военные вопросы, Китай", - сказал Трамп.

Он добавил, что отношения между странами не были хорошими, но есть возможности их наладить.

Фото: twitter.com/Scavino45

Началась встреча на полях саммита главы МИД РФ Сергей Лавров и госсекретаря США Майкла Помпео.

Напомним, что перед встречей с Путиным Трамп назвал политику Обамы в отношении России глупой и тупой.

Ранее Белый дом опубликовал график президента США Дональда Трампа в Хельсинки, 16 июля, где он встречается с Владимиром Путиным. Всего встреча займет три часа, в том числе переговоры тет-а-тет - полтора часа.