Сегодня, 16 июля, в Хельсинки проходит саммит президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. "Страна" следит за ходом встречи онлайн.

На видео Global News на YouTube-канале видно, как кортеж Путина приехал во дворец президента Финляндии первым, а спустя несколько минут к зданию также подъехал кортеж Трампа.

Встреча началась в 13.10 по местному времени (совпадает с киевским). Перед началом встречи Путин отметил, что "настало время обстоятельно поговорить о различных болевых точках в мире".

"Хочу поздравить вас с успешным проведением Чемпионата мира по футболу: все говорят, что он был чрезвычайно успешным. Я смотрел игры частично, а также финал и полуфинал, и это были впечатляющие матчи. У нас есть много тем для обсуждения: торговля, военные вопросы, Китай", - сказал Путину Трамп.

"Отношения между странами не были хорошими, но у наших стран есть возможности их наладить. Я думаю, что мир хочет, чтобы у нас были хорошие отношения", - также заметил президент США.

Полтора часа президенты будут общаться с глазу на глаз, а затем к ним присоединятся члены делегаций.

На 16.50 запланирована совместная пресс-конференция.

Стоит отметить, что в самом начале встречи президенты не пожали друг другу руки.

Слово первым взял Владимир Путин, после чего его речь попытался продолжить Дональд Трамп.

При этом взгляд Путина смотрел вниз, он говорил четко и взвешенно.

Трамп акцентировал внимание на высоком ядерном потенциале России и Америки, что "не является сильной стороной". После этих слов он протянул руку Путину для рукопожатия.

Напомним, на саммите будут обсуждать Украину, Сирию, стратегическую стабильность и, вероятно, газопровод Северный поток-2, критикуемый американским президентом.

Накануне встречи Трамп делал неоднозначные заявления о Крыме. Так, на вопрос о готовности пересмотреть позицию США в отношении аннексии полуострова, он ответил "Посмотрим". А на саммите НАТО сказал, что не знает, "что будет с Крымом".

Как сообщала "Страна", перед встречей с Путиным Трамп назвал политику Обамы в отношении России глупой и тупой.