Экс-главу Перечинской РГА Виктора Олефира, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил двух женщин на своем внедорожнике, арестовали на 60 дней без права внесения залога.Об этом пишет Мukachevo.net.

Такое решение вынес суд Ужгородского райсуда. Бывший чиновник будет находиться под стражей до 11 сентября.

"Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у потерпевших и их родственников", -заявил чиновник на суде.

Фото: mukachevo.net

Напомним, что на Закарпатье пьяный чиновник на авто со словацкими "еврономерами" сбил двух женщин в возрасте 71 и 56 лет. Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщала "Страна", одна из женщин умерла в реанимации, вторая позже скончалась в больнице.