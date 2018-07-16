За трансляцией футбольных матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая церемонии открытия и закрытия турнира, на телеканале "Интер" следили 19 миллионов зрителей в Украине. Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

При этом финальный матч между Францией и Хорватией стал наиболее рейтинговым - его посмотрели 6,7 миллионов зрителей. Его доля среди зрителей 18+ в Украине в соответствующем слоте составила 31,6%, в городах с населением более 50 тыс. – 36,6%. По аудитории 18-54 лет в крупных городах доля матча была 35,4%.

"Финальный поединок турнира стал главным событием дня и безоговорочным лидером своего слота. В крупных городах матч Франция–Хорватия стал самым рейтинговым спортивным событием с начала года", - отметили в пресс-службе "Интера".

В пятерку наиболее рейтинговых матчей ЧМ-2018 также вошли полуфиналы Хорватия-Англия (2-е место) и Франция-Бельгия (3-е место), четвертьфиналы Россия-Хорватия (4-е место) и Бразилия-Бельгия (5-е место).

15 июля, в день финала ЧМ-2018, телеканал "Интер" стал лидером дня на украинском телерынке с долей 13,4% по аудитории 18+ в Украине и 16,3% в крупных городах. По аудитории 18-54 (50+) доля "Интера" составила 15,5%.

Как сообщала "Страна", два матча четвертьфинала ЧМ-2018 на "Интере" обошли все другие программы по числу зрителей.

Напомним также, что трансляция матча Испания-Россия на "Интере" стала лидером украинского телеэфира.