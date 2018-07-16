Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, но скрывает имя отца, раскрыла имя ребенка и показала его первое фото.

Об этом она рассказала в интервью журналу HELLO.

Лобода появилась на обложке нового номера, который уже появился в сети. "Мою дочь зовут... Тильда", - гласит заголовок.

Фото: hellomagazine.com

Поклонники в комментариях отметили, что девочку Лобода могла назвала в честь Тилля Линдеманна - фронтмена Rammstein. Его называют вероятным отцом ребенка, но официальных подтверждений этому нет.

Также журнал опубликовал первое фото новорожденной дочки Лободы.

Фото: hellomagazine.com

Напомним, что Светлана Лобода пока не назвала имя отца ребенка, которого родила в Лос-Анджелесе.

Но она подогревает слухи о том, что это может быть Тилль Линдеманн из Rammstein. Например, на фестивале Coachella в Калифорнии певица появилась в футболке с изображением обложки альбома культовой группы.

Впервые о возможно романе начали говорить после фестиваля в Баку, где пара встретилась на афтепати и провела вечер за одним столом.