Футбольная команда Стрижавского детского дома-интерната в Винницкой области заняла первое место в Международной футбольной лиге для людей с инвалидностью Seni Cup 2018. При этом футболисты не проиграли ни одного матча. Об этом сообщает сайт Винницкой ОГА.

Финал лиги проходил в Торуни, в Польше.

В финальных соревнованиях международного уровня приняли участие команды из 12 европейских стран.

По словам директора Стрижавского детского дома-интерната Василия Лицького, спортсмены не проиграли ни одного матча на пути к финалу и заняли первое место.

Ранее команда одержала победу во Всеукраинском турнире по футболу СОУ (Специальной Олимпиады Украины), который состоялся в Луцке.

Фото: vin.gov.ua

Фото: vin.gov.ua

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