Памятник богатырю Илье Муромцу, который делают по образу украинского силача Василия Вирастюка, создается с использованием 3D принтера. Части для форм скульптуры печатают на 3D принтере, а затем заливают бронзой.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook. "Такого в Украине и, может быть, и в мире еще не делали!" - рассказал он, комментируя процесс изготовления скульптуры.

По его словам, работы вышли на финальную стадию. Памятник установят в парке "Муромец" в Киеве (бывший парк Дружбы народов - Прим.Ред.). Технологию предложил использовать скульптор Владимир Журавель, который работает над Муромцем. Это позволило существенно ускорить рабочий процесс.

Сначала скульптуру богатыря вылепили, потом отсканировали и создали 3D-модель. Каждую деталь памятника распечатали на 3D принтере, чтобы подготовить формы для литья в бронзе. Высота памятника Илье Муромцу, вместе с холмом и гранитным постаментом, будет целых 11 метров.

Виталий Кличко добавил, что не думает, что стоит спорить, нужен ли Киеву такой памятник.

"Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, - это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась жена князя Владимира!", - заявил Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Также он опубликовал видео об уникальной технологии создания Муромца.

Другие известые работы скульптора Владимира Журавля в Киеве - памятник главному герою автобиографического романа Анатолия Кузнецова "Бабий Яр" - напротив Куреневского парка и памятник основателям Киева Кию, Щеку и Хориву, которые играют в образе детей у здания Речного вокзала.

Напомним, что в Киеве парк Дружбы народов переименовали в "Муромец".

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