Заработная плата специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого в июня почти втрое превысила зарплату председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака за тот же период.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, Грицак в июне заработал 65 541 гривну с учетом надбавок и премий. При этом размер его оклада не указывается. За июнь Холодницкий получил 174 748 гривен зарплаты. Оклад прокурора составил 63 432 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий, а также отпускных. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 140 672 гривны. В сумме на руки оба чиновника получили более 240 тысяч гривен.

Как сообщала "Страна", зарплата Холодницкого растет на десятки тысяч от месяца к месяцу.

Также "Страна" писала, что Холодницкий за год заработал больше 2 млн гривен и арендовал гараж.

Ранее журналисты показали элитное село под Киевом, где по соседству живут чиновники и прокуроры.