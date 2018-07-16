12 июня, в четверг в комнате консьержей одного из жилых комплексов Харькова произошел инцидент с участием бывшей супруги народного депутата Антона Геращенко. Как сообщают региональные СМИ, женщина напала на 72-летнего пенсионера, который работает охранником жилкомплекса.

Якобы она ударила Григория Тищенко в лицо, в результате чего у него погнулся зубной протез. Охранник же сообщил полиции, что получил от Миргородской два удара сзади, а потом она якобы потопталась по его груди.

Григорий Тищенко, фото: facebook.com

Сама же Виктория Грецкая-Миргородская заявила "Стране", что это провокация, которую спланировал ее экс-супруг.

"Геращенко и его приспешники, как я и говорила в своих интервью, устроил провокацию. Я этого ожидала, ожидала на улице, на работе, но не ожидала, что они не погнушаются сделать это в моем доме, в моем подъезде. Итак, 13.07.2018 я гуляла с моей маленькой дочкой во дворе. Есть свидетели. Познакомилась с соседкой, поговорили и она попросила открыть ей дверь моего подъезда, чтобы занести заявление нашему председателю на вахту. В 20.00 моя дочка начала засыпать на качели, и я взяла ее уже сонную на руки и пошла домой, соседка пошла со мной. На вахте дежурил незнакомый мне охранник. Потом я узнала, что он поступил к нам только две недели назад, - вспоминает Виктория. - Я стояла со спящим ребенком на руках, увидев меня он начал кричать на соседку, порвал заявление, нецензурно выражался. Вскоре поднялся и толкнул, а потом ударил по лицу кулаком. Я вызвала полицию. Побежала за мужем, когда мы спустились, мы его сфотографировали. Мы очень хорошо понимали, кто заказчик этой провокации. Я понимаю цель Геращенко. Я знаю его грязные, подлые методы".

Виктория Грецкая-Миргородская, фото: facebook.com

По словам Грецкой-Миргородской, она подала заявление в полицию о нападении. Скорая помощь освидетельствовала, что у женщины повреждение мягких тканей лица.

Как оказалось, Григорий Тищенко, что работает охранником – известен в Харькове, как активист. Был неоднократно замечен на митингах. Является участником общественной организации "Справедливый суд".

Тищенко на одном из митингов, фото: facebook.com

"Страна" уже сообщала, что в конце июня в Киевском райсуде Полтавы экс-супруга нардепа Антона Геращенко ("Народный фронт") дала показания против бывшего мужа по делу Кернеса. По стечению обстоятельств, после того как Грецкая-Миргородская выступила в суде, в Харьковской городской администрации случился погром, и Виктория заявила, что "Геращенко способен воевать с женщинами" и что если что-то случится с ней или близкими – это произойдет по заказу Антона Геращенко.