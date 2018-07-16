Миномет "Молот" отправили на еще одну экспертизу после взрыва на Ровенском полигоне. В Минобороны хотят, чтобы эксперты проверили металл, из которого сделаны минометы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министр обороны Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу миномета М-15 "Молот". Образцы уже передали в научно-исследовательскую лабораторию Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Напомним, что ранее следственный эксперимент подтвердил, что причиной взрыва миномета на Ровенском полигоне 6 июля стала двойная зарядка оружия. Тогда погибли три человека, еще девять военнослужащих были ранены. Мина разорвалась в стволе 120-миллиметрового миномета "Молот".

Как сообщала "Страна", по делу о взрыве миномета "Молот" ищут виновных среди военных. .