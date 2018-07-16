В Мадриде тысячи молодых испанцев провели акцию против переноса останков каудильо Франсиско Франко из мавзолея.

Акцию организовали ультраправое "Движение за Испанию". Несколько тысяч человек со всей Испании принесли флаги страны к мавзолею генерала Франко в Долине Павших. Они скандировали "руки прочь от Долины", "да здравствует Испания!", "Франко, Франко, Франко". Об этом сообщает газета Elpais.

Некоторые представители зиговали у мемориального комплекса.

Звучали также лозунги "Вива Испания!", "Вива Франко!", "Каталония - это Испания!", "Испанцы - да, беженцы - нет!", "Франко не умер!" и другие.

Как отмечает журналист Павел Кириленок на своей странице в Facebook, согласно принятому в 2007 закону на территории комплекса Долины Павших запрещено проводить политические акции и мероприятия, прославляющие Гражданскую войну и тех, кто в ней участвовал.

Однако это никак не помешало проведению акции партий-сторонников Франко.

Фото: facebook.com/pasha.lesiants

Фото: Josep Goded/facebook.com/pasha.lesiants

Фото: Josep Goded/facebook.com/pasha.lesiants

Фото: Josep Goded/facebook.com/pasha.lesiants

Фото: Josep Goded/facebook.com/pasha.lesiants

Напомним, в Долине Павших покоятся останки каудильо Франсиско Франко и основателя правой партии "Испанская фаланга" Хосе Антонио Примо де Риверы.

Пришедшие в июне к власти социалисты намерены перенести могилу последнего в "менее значимое место" в мемориальном комплексе. Решение о переносе могилы Франко еще не принято.

Министерство юстиции Испании в данный момент изучает вопрос о возможности введения уголовной ответственности за апологетику франкизма.

Как сообщала "Страна", в Испании хотят перезахоронить диктатора Франсиско Франко, а социалистическое правительство Испании рассматривает вопросы о запрете деятельности организаций, оправдывающих политику Франко. Эксперты отмечают, что тема Франко актуальна в Каталонии и испанские власти могли затронуть ее, чтобы получить поддержку в этом регионе.