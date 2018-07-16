"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 16 по 23 июля. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

Все погодные ресурсы обещают дождливую неделю в Киеве. При этом одни считают, что зонты пригодятся каждый день, другие, что 16 и 19 июля обойдется без осадков. Дневная температура будет колебаться от +22 до +28.

По данным Укргидрометцентра, неделя будет дождливой. Осадки обещают как минимум с понедельника по пятницу включительно. Дневная температура в Киеве на этой неделе +23...+26.

Сайт сайта Sinoptik.ua, считает, что без осадков на этой неделе будет только в понедельник, 16 июля. А со вторника и по воскресенье пригодятся зонты. Дневная температура +22...+26.

Сайт Gismeteо прогнозирует, что ни один день на этой неделе в столице не обойдется без дождя. Днем воздух прогреется до +22...+25.

Ресурс Мeteoprog.ua также обещает, что с 16 по 22 июля в Киеве ожидаются дожди с грозами. Столбики термометров покажут от +23 до +28 днем.

Сайт Weather.com сообщает, что дожди на этой неделе в Киеве действительно буду лить, но в понедельник и четверг обойдется без осадков. Днем +22...+27.

Напомним, что синоптики рассказали, что на этой неделе начнутся затяжные дожди.

Также ранее синоптики рассказала, какой будет верхушка календарного лета.