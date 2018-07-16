Перед сегодняшней встречей с Владимиром Путиным Дональд Трамп назвал старую политику США, которую проводил его предшественник Барак Обама, глупой и тупой.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Наши отношения с Россией никогда еще не были хуже, чем сейчас, благодаря многим годам глупости и тупости США, а сейчас еще и специально подстроенной охоте на ведьм", - написал Дональд Трамп, имея в виду действия экс-президента США Барака Обамы.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

В еще одном посте, перед этим, Трамп написал, что Обама надеялся, что победит "бесчестная Хиллари Клинтон", поэтому не обратил внимание на информацию о вмешательстве России в выборы от ФБР и не сделал ничего по этому поводу. А также добавил, что большой проблемой российское вмешательство для демократов стало только после победы Трампа.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, что Белый дом опубликовал график президента США Дональда Трампа в Хельсинки, 16 июля. Напомним,что сегодня он встречается с российским коллегой Владимиром Путиным. Перед саммитом президенты проведут переговоры тет-а-тет. Примерное время переговоров - полтора часа. Всего встреча займет три часа.

Как сообщала "Страна", утром 16 июля в аэропорту Хельсинки приземлился российский борт №1, в котором летел президент России Владимир Путин.