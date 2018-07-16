На днях САП неожиданно сообщила про закрытие дела о так называемых "рюкзаках Авакова" из-за недостаточности улик, в НАБУ не понимают, что происходит. А руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин инициировал акцию в соцсети Facebook, направленную на то, чтобы заставить главу САП Назара Холоницкого рассказать начистоту о причинах закрытия дела.

"Завтра попробуем спросить у Холодницкого о закрытии дела рюкзаков Авакова. Присоединяйтесь. Помогите придумать кричалку, пожалуйста", - говорится в анонсе мероприятия, которым интересуются около 200 человек.

Анонсированная Шабунином встреча пройдет 17 июля в 10:00 по улице Исаакяна, 17 (где находится административное здание САП)

Напомним, среди доказательств в деле о рюкзаках есть видеозапись с переговорами якобы Чеботаря и Авакова о покупке рюкзаков.

Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Глава НАБУ Артем Сытник через несколько дней после задержания фигурантов заявил: видеозапись - одна из главных улик бюро - является допустимым и полученным надлежащим образом доказательством. Но это не единственное доказательство, уточнил он. Бюро показало схему, которую, по версии следствия, реализовали при закупке рюкзаков.

Схема растраты 14 миллионов госсредств на закупке рюкзаков Фото: НАБУ

Как сообщала "Страна", в ноябре прошлого года в Киеве после обысков задержали сына главы МВД Александра Авакова и бывшего замминистра МВД Сергея Чеботаря.

Открытое против них дело касалось закупки в 2014-2015-х рюкзаков для Нацгвардии, подозревались фигуранты в растрате средств на сумму более 14 млн грн.

Несмотря на предъявленные обвинения, НАБУ и САП завершили расследование "рюкзачного дела" сына Авакова.