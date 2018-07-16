В аэропорту Хельсинки приземлился российский борт №1, в котором летел президент России Владимир Путин. "Страна" проследит за саммитом Трампа с Путиным в режиме онлайн.

Напомним, сегодня в Хельсинки пройдет трехчасовая встреча лидеров России и США. Видимо, стороны переходят от этапа знакомства к стадии наработки каких-то совместных решений.

Трамп и Путин уединятся в президентском дворце в 13:20 по киевскому времени. Местные СМИ пишут, что журналистов, находящихся в резиденции финского президента, попросили не задавать вопросы обоим главам государств.

Тем временем в соцсетях первыми заметили, как российский государственный самолет летит в Хельсинки.

Фото: twitter.com/CivMilAir

Судя по траектории полета государственный борт не может приземлиться в Санкт-Петербурге (хотя данные о полетах выглядят так), - пишет сотрудник отдела спасения Финляндии.

Фото: twitter.com/AnttiRinVal

Фото - @PeeLehti

Чуть позже появилось видео посадки самолета.

Правозащитники расклеили по пути следования Трампа и Путина послания с призывами "Принять хорошие решения" и обратить особенное внимание на нарушения прав человека.

Также лично Путину на некоторых плакатах напомнили, что он приехал в свободную страну со свободной прессой.

Как сообщала "Страна", полиция Хельсинки просила жителей не глазеть за кортежем Путина и Трампа со своих балконов.

Ранее появиkось видео, как Трамп с Меланией прилетели в Хельсинки, где пройдет встреча с Путиным.