36-летняя американская певица Бритни Спирс, которая устроила стриптиз на своем концерте в Лас-Вегасе, снова оконфузилась во время выступления на сцене в Оксон Хилл, штат Мэриленд.

Об этом сообщает BBC News TV.

У Спирс из бюстгальтера "выпала" грудь во время исполнения песни "Do Something". Известно, что в Мэриленде Спирс давала концерт в рамках тура Piece of Me. На сцене у певицы был и без обнаженной неловкости откровенный наряд в стиле БДСМ и черные чулки.

Бритни Спирс сделала вид, что не заметила этого инцидента и завершила исполнение трека в таком виде. Впрочем, некоторые объяснили курьезный случай присутствием лишних килограммов у Спирс.

Пользователи в соцсети также отмечают странный наряд блондинки. Впрочем, самой Бритни Спирс не привыкать к подобным конфузам. У нее регулярно во время концертов расстегиваются слишком тесные наряды, спадают лямки и обнажаются части тела.

Поклонники советуют ей выбирать более скромные концертные костюмы и поменьше из них выпрыгивать. Некоторые отметили, что Бритни неплохо было бы похудеть, а другие вообще написали, что в очень неудачных костюмах она выглядит как стареющая стриптизерша.

Как сообщала "Страна", дочь Мадонны с небритыми подмышками снялась в рекламе для Vogue.

Также "Страна" писала, как Мадонна засветила грудь, поедая бумагу с Ким Кардашьян.