В Киеве полицейские разоблачили виртуальную порностудию, которая размещалась в квартире в одном из домов Шевченковского района столицы. Здесь также была обнаружена марихуана. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Организаторами порнобизнеса стали 23-летний уроженец Полтавской области и 34-летняя киевлянка. Они работали чуть больше полугода. Всего в порностудии было задействовано 8 девушек-моделей.

Эротическое видео с девушками транслировали онлайн на соответствующих сайтах клиентам, которые перечисляли за это деньги на банковские счета. Одна минута взрослых развлечений стоила примерно $5.

Как сообщил и. о. начальника сектора Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве, Алексей Гаврилюк, из квартиры были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги, секс-игрушки и другие вещественные доказательства.

Организаторов бизнеса задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По решению суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчине и женщине объявлены подозрения по ч. 3 ст. 301 ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов") и ч. 1 ст. 309 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта") Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Днепре прикрыли три порностудии, где одновременно в чатах работали 13 девушек.

Напомним также, что в Сумах накрыли домашнюю порностудию в двухэтажной квартире.

Ранее "Страна" также писала, как полиция поймала молодую пару, которая построила домашнюю порностудию.