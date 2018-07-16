Появились новые подробности акции российской группы Pussy Riot, четверо членов которой выбежали на поле во время матча Франция-Хорватия и чуть не сорвали финал ЧМ-2018.

Напомним, что 15 июля, во время финального матча ЧМ-218, на поле выбежали четыре человека в полицейской форме. Из-за чего поединок пришлось прервать. Как оказалось, футбольные хулиганы - участники группы Pussy Riot.

Фото: Участники Pussy Riot во время финала на ЧМ-2018/ТАСС



Это были Ольга Курачева, Ольга Пахтусова, Ника Никульшина и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Их почти сразу вывели с поля, через 30 секунд. Но одна из девушек находилась на поле дольше и успела "дать пять" французскому нападающему Килиану Мбаппе.

Фото: Pussy Riot и Мбаппе/google.com.ua

Как Pussy Riot попали на поле?

При этом в телевизионную трансляцию практически не попал момент появления Pussy Riot на поле. В коротком эпизоде можно лишь наблюдать, как участники группы бегут по полю, а за ними стюарды.

У участников группы были при себе FAN ID - паспорта болельщиков, удостоверяющие личность, которые необходимо было иметь всем, у кого были билеты на матчи ЧМ-2018, и паспорта.

При этом фото на удостоверениях похожи на заготовленные заранее, а болельщиков обычно фотографируют на местах, в фан-центрах.

Почему они выбежали?

В Facebook Pussy Riot опубликовали заявление, в котором объяснили смысл акции. По их словам, она посвящалась 11-й годовщине со дня смерти поэта Дмитрия Пригова, автора цикла "Апофеоз милицанера".

"Каждый день вступающий в игру без правил земной милиционер разрушает наш мир", - заявила группа.

Pussy Riot также заявили о шести требованиях к власти: освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО, превратить земного милиционера в небесного милиционера.

Как рассказали журналистам в Pussy Riot, они готовились к акции примерно неделю. Чтобы не вызвать подозрений, девушкам пришлось использовать парики, прикрывающие яркие волосы, а Петр Верзилов подстригся. А форму они взяли на прокат.

При этом в чате университета МВД появилась версия, что забег Pussy Riot связан со ставками на матч ЧМ-2018. Якобы были ставки на то, что на поле во время игры выбежит болельщик.

Но момент появления можно отследить по записи нескольких камер "Первого канала", пишут "Ведомости". Стюарды не преграждали дорогу Pussy Riot в форме. А один, как даже открыл им калитку к полю после короткой беседы.

После этого участников Pussy Riot задержали и составили админпротоколы за нарушение правил поведения во время официальных спортивных соревнований и незаконное ношение полицейской формы.