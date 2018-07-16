Появились фотографии с крещения принца Луи
Официальные снимки с церемонии крещения принца Луи, третьего ребенка герцогов Кембриджских, появились спустя неделю на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.
Соответствующие снимки появились на странице соцсети 15 июля. Автор снимков - известный фотограф Мэтт Холиоук.
Кроме фотографии, на которой собралась вся семья, включая герцогов Сассекских и родственников со стороны герцогини Кэтрин, Кенсингтонский дворец также показал фото, где принц Луи сфотографирован с родителями и старшими братом и сестрой. Также обнародован кадр, где герцогиня Кембриджская держит младшего сына на руках.
Фото: kensingtonroyal/Instagram
Фото: kensingtonroyal/Instagram
Фото: kensingtonroyal/Instagram
Фото: kensingtonroyal/Instagram
Как сообщала "Страна", ранее новорожденный британский принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении.
Напомним также, что принц Чарльз дал своей невестке Меган Маркл "металлическое" прозвище.