Официальные снимки с церемонии крещения принца Луи, третьего ребенка герцогов Кембриджских, появились спустя неделю на странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Соответствующие снимки появились на странице соцсети 15 июля. Автор снимков - известный фотограф Мэтт Холиоук.

Кроме фотографии, на которой собралась вся семья, включая герцогов Сассекских и родственников со стороны герцогини Кэтрин, Кенсингтонский дворец также показал фото, где принц Луи сфотографирован с родителями и старшими братом и сестрой. Также обнародован кадр, где герцогиня Кембриджская держит младшего сына на руках.

Фото: kensingtonroyal/Instagram

Фото: kensingtonroyal/Instagram

Фото: kensingtonroyal/Instagram

Фото: kensingtonroyal/Instagram

Как сообщала "Страна", ранее новорожденный британский принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении.

Напомним также, что принц Чарльз дал своей невестке Меган Маркл "металлическое" прозвище.