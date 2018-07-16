В Киеве горел второй этаж хостела, расположенного по улице Николая Кибальчича в Днепровском районе столицы. Пожар возник 15 июля в 19:38, пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киеве.

Пожар возник в двухэтажном административном здании на ул. Кибальчича, 11-В.

В 20:08 пожар на площади 100 кв. м был локализован, в 20:17 – ликвидирован.

"Во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

Фото: t.me/dtpkievua

Фото: t.me/dtpkievua

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