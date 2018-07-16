Чемпионат мира в России 2018 года стал третьим по результативности в истории. Лишь дважды команды забивали больше.

В 64 матчах ЧМ-2018 команды забили 169 голов. Больше было только в 1998 и 2014 году – по 171 мячу, напоминает 2018.football.ua. При этом только одна из 64 встреч завершилась нулевой ничьей – матч третьего тура группы С между Францией и Данией, в котором командам нужна была ничья.

73 из 169 голов были забиты после стандартов – пенальти, штрафных и угловых. В процентном соотношении это 43%. Больше со стандартов было забито только в 1966 году.

К слову, финал между Францией и Хорватией (4:2) тоже вышел под стать турниру – это повторение самого результативного финала с 1966 года, когда Англия взяла верх над Германией – 4:2. Больше забивали лишь в 1958, когда Бразилия с юным Пеле в составе разгромила Швецию – 5:2.

Ранее "Страна" собрала мнения украинского Facebook-сообщества, которые пользователи написали сразу же, как прозвучал финальный свисток ЧМ-2018.