Сегодня, 16 июля, состоится вторая большая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Она пройдет в рамках американо-российского саммита - похожего на тот, который состоялся у Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

Со времени прошлогодней встречи в Гамбурге отношения между странами пережили многое. Например, новые санкции, которые на время обвалили фондовый рынок России. И мощную дипломатическую войну, когда США и Россия взаимно выслали сотни сотрудников дипмиссий.

Все это происходило на фоне явного клинча в Украине и постепенного продвижения Асада в Сирии. Из чего следует, что в прошлом году Путин и Трамп хоть и общались целых полтора часа, но ни до чего существенного не договорились.

Нынешняя же встреча в Хельсинки запланирована продлиться втрое дольше - три с половиной часа. Видимо, стороны переходят от этапа знакомства к стадии наработки каких-то совместных решений.

Трамп и Путин уединятся в президентском дворце в 13:20 по киевскому времени. "Страна" проследит за этим саммитом в режиме онлайн.

13:46 Кортеж Трампа. Прямо сейчас.

13:44 Встреча еще не началась - то есть идет сдвиг графика уже на 25 минут. Кортеж Трампа только заезжает в президентский дворец. Путин уже внутри - хотя и прилетел в Хельсинки только сегодня (Трамп здесь был уже вчера).

13:37 Associated Press пишет, что Путин впервые использовал за границей свой новый лимузин "Кортеж". Именно на нем он поехал встречаться с Трампом.

13:30 Личная встреча президентов уже должна была начаться. Следим за событиями.

13:29 Как садился самолет Путина. Полное видео

13:19 Появилось фото Путина, который спускается с трапа самолета в аэропорту Хельсинки. Его прибытие подтверждает и местная полиция.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Финляндию. Мы взаимодействуем с другими финскими правоохранительными органами и со службой охраны президента РФ в целях обеспечения безопасности визита", - говорится в сообщении финских правоохранителей.

13:09 В ожидании Трампа и Путина в Хельсинки.

12:45 Видео из Хельсинки.

12:43 Майк Помпео с большой сумкой собрался на встречу к Путину. Везет план Трампа?

12:39 Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини перед встречей предупредила Трампа, что его друзья - Европа, а не Россия.

"У нас (ЕС) есть ясное представление о том, кто наши друзья. Это США, и смена администрации не меняет дружбу. Я надеюсь, что и у американской администрации есть ясное представление о друзьях", - напомнила она.

Видимо, в Европе таки опасаются каких-то движений навстречу Москве, не согласованных с Брюсселем.

12:36 Местная газета Helsingin Sanomat встретила Владимира Путина баннерами о свободе прессы:

12:25 "Именно в день провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины Президенты России и США будут обсуждать судьбу Украины. Это троллинг или независимость?", - интересуется нардеп Сергей Ларин.

12:23 "Товарищи, сегодня мы все Трамп?", - шутит блогер Кирилл Молчанов.

12:19 "Вот тут, в жёлтом здании с флагом, в 13.00 начнутся переговоры Трампа и Путина. Подступы ко дворцу президента Финляндии перекрыты. Неподалеку стоит группка протестующих против Путина, в том числе, пару человек из Украины и даже беженец из Бурятии", - пишет в Facebook журналист Сергей Щербина.

12:07 Бывший дипломат Василий Филипчук анализирует предстоящую встречу:

"Для договоренностей нужно прежде всего восстановить доверие, а для этого - установить прямую коммуникацию. Встреча в Хельсинки как раз и станет в определенной степени установлением полноценного прямого канала коммуникации. Для восстановления доверия необходимо решить отдельные критические проблемы, "узкие места", болевые точки.

Такие решения могут разблокировать двусторонние отношения и позволить перейти к урегулированию куда более серьезных вопросов, таких как ядерное вооружение. Причем речь должна идти об урегулировании проблем, которые являются относительно "легкими и быстрыми" для внедрения, поскольку временные рамки ограничены - максимум до конца следующего года, ведь дальше уже начало новых президентских выборов в США.

Из существующего перечня международных проблем - Северная Корея, Иран, Сирия, Украина. Две последние могут быть предметом договоренностей, которые быстро позволят восстановить доверие, позволят обоим вернуться домой победителями.

Причем нам следует четко понимать циничную природу современной международной политики - по сути, детали договоренностей никого не интересуют. Разве тех, кого это непосредственно должно касаться. Крупным игрокам нужно правильно сконструированное и выгодное для обеих сторон решение. Именно поэтому я еще полтора года назад, когда стало понятно, куда движется логика российско-американских отношений при президентстве Трампа, предупреждал, что или мы предложим такой проект соглашения, который будет выгоден всем, в том числе и нам, или станем лишним участником или препятствием в процессе урегулирования проблемы. Вместе с тем именно мы должны быть наиболее заинтересованными в урегулировании, а не обострении российско-американских отношений. Поскольку если вместо большой договоренности начнется большая драка, то именно мы пострадаем больше".

11:50 Опубликовали видео, как Трамп ехал вчера из аэропорта в центр Хельсинки.

