Российская "фабрика троллей", которая может принадлежать другу Путина Евгению Пригожину и которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, запустила новый сайт перед выборами в Конгресс.

Об этом сообщает AP.

Согласно сообщению, речь об интернет-портале USAReally. Как пишет агентство, этот сайт запустили в мае "Федеральным агентством новостей", который входит в империю Евгения Пригожина. Эта империя включает "Агентство интернет-исследований" – так называемую "фабрику троллей", сотрудникам которой спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения ранее в этом году.

"Московский офис USAReally находится в том же здании, что и Федеральное агентство новостей. "Фабрика троллей" также первоначально была расположена в офисах Федерального агентства новостей в Санкт-Петербурге, где сегодня висит огромная вывеска "Аренда/продажа". Место, где сегодня, предположительно, размещается "фабрика троллей", представляет собой более современный семиэтажный комплекс", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сам сайт USAReally выглядит на удивление дилетантским, и его российское происхождение бросается в глаза, учитывая грамматические ошибки и ссылки на российские соцсети.

"На сайте говорится, что его цель – предоставлять американцам "объективную и независимую" информацию. Его главный редактор Александр Малькевич утверждает, что это никак не связано с влиянием на промежуточные выборы. Тем не менее, его московский офис украшен флагом конфедератов, фотографиями Трампа и посвященными ему сувенирами. В нем также есть ручка, которая повторяет известные цитаты Трампа", - отмечается в сообщении.

На данный момент USAReally практически не работает. В АР предполагают, что "тролли" ждут сентября, когда ситуация станет более понятной по итогам завершенных партийных праймериз. Но также не исключается, что сайт может заработать до начала президентских выборов 2020 года, которые имеют гораздо большее значение для внешней политики США.

Отмечается, что московский офис USAReally находится в том же здании, что и "Федеральное агентство новостей".

"В материалах сайта представлены темы, которые действительно являются для американцев интересными, например, относительно прав на ношение оружия, иммигрантов и прав ЛГБТ", - подчеркивает AP.

Напомним, Трамп рассказал о планах идти на выборы президента США в 2020 году.

Как сообщала "Страна", демократы в США показали тысячи постов российской "фабрики троллей" в Facebook.

Также "Страна" писала, что Facebook удалил 270 аккаунтов российской "фабрики тролей", которые работали против Украины и Азербайджана.