В Днепре в субботу, 15 июля, мужчина ограбил 17-летнюю девушку, после того как предложил провести ее ночью домой. Об этом сообщает "Информатор".

Девушка рассказала, что познакомилась с мужчиной около 23:00 на одной из остановок общественного транспорта в АНД районе Днепра. Он сказал ей, что долго ждет такси и предложил провести ее домой. Не почувствовав опасности, она согласилась и пошла вместе с незнакомцем.

"Найдя безлюдное место, мужчина изнасиловал попутчицу и отнял у нее телефон, цепочку и другие ценные вещи. После этого преступник скрылся", - рассказал командир батальона патрульной полиции Николай Гурцкая.

Оставшись без телефона, пострадавшая обратилась к прохожим и смогла достаточно подробно описать случившееся и приметы грабителя-насильника.

Правоохранители задержали мужчину на железнодорожном вокзале, когда он собирался покинуть город. Насильником оказался 35-летний житель Луганска.

Судьбу подозреваемого решит суд.

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

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