Форвард Лос-Анджелес «Лейкерс» Святослав Михайлюк помог своей команде обыграть «Детройт» со счетом 101:78 в четвертьфинале Летней лиги НБА.

Михайлюк провел на паркете всего лишь 21 минуту. Но за это время набрал 19 очков, совершил 4 подбора, сделал 2 передачи и заработал один фол. Украинец стал самым результативным игроком в составе «Лейкерс» в этом матче, уточняет Трибуна.

Интересно, что новобранец «Лейкерс» Леброн Джеймс посетил трибуны этого матча. Игрок приехал в шортах с символикой клуба и сорвал аплодисменты, когда подбадривал будущих партнеров

Напомним, в июне "Лос-Анджелес Лейкерс" официально представил 21-летнего Святослава Михайлюка. Он будет выступать в команде под 19 номером.

9 июня "Голден Стейт Уорриорз" обыграли прошлую команду Джеймса "Кливленд Кавальерз" со счетом 108:85, тем самым став чемпионами НБА-2018.