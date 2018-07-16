В Британии раскрылась интимная переписка экс-советника премьера Британии Терезы Мэй Эндрю Грифитса, который буквально забрасывал женщин-барменов предложениями заняться сексом на съемной квартире. В СМИ были опубликованы около 2 тысяч сообщений из приватной смс-переписки. После этого Грифитс подал в отставку.

Об этом сообщает таблоид Mirror.

Ранее таблоид Mirror опубликовал переписку чиновника из Snapchat.

По данным СМИ, министр по делам малого бизнеса Грифитс послал девушкам более 700 фунтов, а в ответ в смс-переписке требовал от женщин откровенные фото и видео. После обнародования переписки 47-летний чиновник извинился за свое поведение.

"Я не пытаюсь оправдать свое поведение, я буду искать профессиональной помощи, чтобы это никогда не повторилось. Со временем я надеюсь получить прощение от тех, кого я так сильно подвел", - сказал министр.

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

Как сообщала "Страна", в Швеции вступил в силу закон об обязательном согласии на секс.

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