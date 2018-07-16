Во Франции на улицах разных городов собрались сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать победу национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать ликующих болельщиков. Об этом сообщает BFM TВ.

Самые массовые празднования с дебошем проходили на Елисейских полях. Здесь группа молодых людей с закрытыми лицами забросала ракетами и петардами витрины магазинов.

Около полуночи полицейские решили эвакуировать Елисейские поля, людей разгоняли водометами. Всего в фан-зоне на Елисейских полях работали 4000 полицейских и жандармов.

Беспорядков произошли также в центре Лиона. В уличных празднествах приняли участие 20 000 человек. Группа людей забросала полицейских ракетами, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Не обошлось ночью и без жертв. В городе Сан-Фели местный житель на автомобиле врезался в два припаркованных автомобиля, а затем протаранил дерево. В результате аварии мужчина погиб. В городе Аннеси один из футбольных фанатов погиб после того как прыгнул в канал и сломал шею.

Как известно, в финале чемпионата мира по футболу сборная Франции победила сборную Хорватии со счетом 4:2.

Фото: bfmtv.com

Фото: twitter.com/premonthou

Как сообщала "Страна", радуясь победе Франции на ЧМ-2018 Макрон ушел в пляс, а тренера Дешама облили пивом.

Также "Страна" писала, что болельщик, отмечавший победу сборной России, сорвался с Крымского моста и погиб.