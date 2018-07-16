В Москве полицейские составили административные протоколы на четверых участников российского движения Pussy Riot (Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Ника Никульшина), которые выбежали на футбольное поле стадиона "Лужники" во время финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии, и чуть не сорвали игру.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве.

Против задержанных составлены админпротоколы по статьям "Нарушение правил поведения зрителей во время официальных спортивных соревнований" и "Незаконное ношение одежды с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов".

Переодетая в милиционера активистка Pussy Riot выбежала на поле Фото: meduza.io

"Мы за Россию, мы за Россию"

В сети также появилось видео из отделения полиции, где правоохранитель, который общался с задержанными, пожалел, что "сейчас не 37-й год".

Вот расшифровка разговора в отделении полиции:

Полицейский: Наручники! Наручники мне сюда на обоих! Ты, тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество. Вы что, решили России насрать?

Петр Верзилов: Нет, мы за Россию, мы за Россию.

Полицейский: А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?

Петр Верзилов: Почему?

Полицейский: По дрочану!

Петр Верзилов: Мы за Россию, очевидно, так же, как вы, если вы за Россию.

Полицейский: Вы Россию подставили под штрафные санкции.

Петр Верзилов: Мы не подставили Россию, неправда.

Полицейский: Вы ненормальные?

Петр Верзилов: Нормальные.

Полицейский: Где вы форму взяли?

Петр Верзилов: [неразборчиво] Напрокат.

Полицейский: Напрокат? Я иногда жалею, что сейчас не 37 год. Просто, иногда жалею. Обосрали Россию, да?

Петр Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы наоборот за Россию.

Полицейский: Что цели нет? Вы штрафные санкции [неразборчиво] на Россию.

Стюарды сами помогали

Также стало известно, как активисты выбежали на поле. Как пишут "Ведомости", стюарды сами открыли активистам Pussy Riot калитку для выхода на поле "Лужников", вероятно перепутав их с настоящими правоохранителями. Переодетые полицейские зашли в чашу "Лужников" на 52-й минуте матча.

"Стюарды, стоящие у входа на трибуны D 119-120, пропускают их после короткой беседы. Далее четверо "полицейских" спускаются в течение 10 секунд к полю. Выход к нему закрыт, но стюард открывает калитку. Не остановил участников Pussy Riot и еще один стюард, который дежурил непосредственно у поля.

Оказавшись у рекламных щитов, четверо молодых людей в течение 20 секунд что-то обсуждают, а затем выбегают на поле. Начало забега в камеру не попало, так как в этот момент она снимала опасный момент у противоположных ворот.

Как сообщает Meduza, задержанных доставили в отделение "Лужники" и в течение нескольких часов к ним не пускали адвоката. Сами участники Pussy Riot назвали свою акцию "Милиционер вступает в игру" и потребовали освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.