Президент США Дональд Трамп назвал Евросоюз, Россию и Китай врагами США. Об этом сообщает телеканал CBS News.

"Я думаю, что у нас много врагов. Думаю, что Евросоюз является нашим врагом в торговом плане. Возможно, вы не думали так о ЕС, но это наш враг. Россия - враг в некоторых аспектах. Китай - враг в экономическом плане, однозначно враг", - сказал он.

При этом Дональд Трамп отметил, что "статус врага не значит, что эти страны плохие. Это вообще ничего не значит, кроме того, что они наши конкуренты. Я уважаю лидеров этих стран, но в плане торговли они воспользовались нами. А страны, которые входят в НАТО, к тому же не платят по счетам", - сказал глава Белого дома.

Ранее 15 июля Трамп предположил, что президент России Владимир Путин может быть "жестоким человеком". Он добавил, что "не знает Путина, но будет хорошо, если США сможет ладить с Россией".

Как сообщала "Страна", 16 июля Трамп встретится в Хельсинки с российским лидером Владимиром Путиным. Это станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам.