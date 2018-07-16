В Киеве 16 июля открыли станцию метро "Гидропарк" после проверки сообщения об угрозе взрыва. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба киевской подземки в Facebook.

Звонок о минировании был анонимным. Сейчас полицейские разыскивают лжеминера.

Фото: facebook.com

Также появилась информация о закрытии станции метро "Левобережная"(соседняя с "Гидропарком"). Около 8.30 поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Фото: t.me/KyivOperativ

Отметим, что в Twitter метрополитена сообщение о заминировании датируется еще вчерашним вечером - в 21:00. Таким образом, предполагаемая проверка на заминирование длится в метро уже скоро 12 часов.

 

Фото: Какой-то там не Ярик/Telegram

На официальном сайте метрополитена информации о закрытии станции нет. Ничего об этом не пишется и на сайте Нацполиции в Киеве.

Как сообщала "Страна", метро на Виноградарь решили построить до конца 2021 года.

Также "Страна" публиковала фото, как толпы киевлян идут пополнять карты по старым ценам перед подорожанием метро.

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