Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покидает пост. Ассоциация футбола Аргентины объявила об отставке специалиста. Стороны пришли к обоюдному согласию и расторгли контракт. Команду покинет также и штаб Сампаоли.

Под руководством Сампаоли аргентинцы, имея полный набор звезд в составе (Месси, Дибала и многие другие), добрались до 1/8 финала ЧМ-2018, где уступили будущему чемпиону – Франции.

Отмечается, что стороны договорились о компенсации в размере 2 миллионов долларов вместо 20 миллионов, прописанных в соглашении изначально.

Напомним, в воскресенье окончился месяц праздника футбола и Чемпионат мира-2018 подошел к своему завершению. В финальном матче турнира сборная Франции победила Хорватию – 4:2.

"Страна" собрала мнения украинского Facebook-сообщества, которые пользователи написали сразу же, как прозвучал финальный свисток ЧМ-2018.