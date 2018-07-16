Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая во время финала ЧМ-2018 осталась без зонта и полностью промокла под дождем, считает, что с Россией надо сотрудничать, а не изолировать ее.

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на The Associated Press.

"Мы бы хотели поддерживать диалог об общих угрозах нашей безопасности. Нам нужно работать вместе",— сказала госпожа Грабар-Китарович.

Комментируя запланированную на сегодня, 16 июля, встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, она выразила надежду на то, что лидеры обеих стран "продемонстрируют достаточно ответственное отношение к стабильности в мире и к трансатлантическим отношениям".

По мнению президента Хорватии, предстоящий двусторонний саммит "может разрядить международную напряженность вместо того, чтобы усилять ее".

Как сообщала "Страна", президенты России и США встретятся в Хельсинки. На первом полноформатном двустороннем саммите лидеры двух стран обсудят конфликты в Сирии и на Украине, вопросы разоружения, а также предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году.

Также "Страна" писала, что пока Путин провожает гостей ЧМ, Трамп и Помпео уже ждут его в Хельсинки.