Президент России Владимир Путин сообщил, что во время чемпионата мира, который завершился вчера победой сборной Франции, спецслужбы отразили почти 25 миллионов кибератак на информационную инфраструктуру страны.

"В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу", отметил Путин.

Как сообщала "Страна", в финале ЧМ-2018 забили столько же голов, сколько во всех финалах 21 века вместе взятых.

Напомним также, что пока Путин провожает гостей ЧМ, Трамп и Помпео уже ждут его в Хельсинки. Сегодня здесь состоится саммит Трампа с Путиным. Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с президентом РФ ряд вопросов, в том числе Украину.