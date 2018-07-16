Станция "Гидропарк" закрыта на проверку из-за звонка о минировании. Об этом сообщается в Facebook киевского метрополитена сегодня, 16 июля.

"Внимание! Станция ​​"Гидропарк" закрыта для пас сажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - заявляет ведомство.

Отметим, что в Твиттере метрополитена сообщение о заминировании датируется еще вчерашним вечером - в 21:00. Таким образом, предполагаемая проверка на заминирование длится в метро уже скоро 12 часов.

На официальном сайте метрополитена информации о закрытии станции нет. Ничего об этом не пишется и на сайте Нацполиции в Киеве.

В Киеве уже давно - настоящая эпидемия ложных минирований. На днях "заминировали" Соломенский суд, всех работников эвакуировали.

Также в Харькове больше недели неизвестные "минировали" бизнес-центры.