Участники спасательной операции в Таиланде, где 12 школьников 18 дней были заперты в затопленной пещере, поругались в социальных сетях.

В частности, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, предлагавший самые невероятные прожекты для спасения детей, повздорил с водолазом Верном Уонсортом и назвал его в Твиттере "педофилом".

Об этом пишет The Guardian.

Дело в том, что дайвер раскритиковал мини-субмарину Маска для спасения детей. По его мнению, это всего лишь "пиар". А подлодку он посоветовал засунуть миллиардеру "куда поглубже".

В ответ Маск опубликовал в Twitter гневное послание, в котором почему-то назвал Уонсорта "педофилом". Глава SpaceX заявил, что никогда не видел "этого британского экспата в пещере", и попросил "показать видео спасения" школьников.

Позже Маск удалил свой твит, но его скриншоты остались в сети.

Ранее "Страна" рассказывала, как именно детей вызволяли из пещеры в Таиланде. Что интересно, в спасении участвовали и украинские водолазы. А вот Илону Маску приобщиться к этой операции власти страны так и позволили.

Кстати, вчера было решено, что мяч финала ЧМ-2018 отдадут детям, спасенным из пещеры в Таиланде.