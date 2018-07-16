Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик, которому предстоит 21 июля бой в Москве с Муратом Гассиевым, рассказал, что едет в Россию "с хорошим настроением".

Заявление прозвучало на фоне разговоров менеджеров Усика о срыве боя из-за проблем у принимающей стороны.

О том, что украинский боксер все же едет в Москву, говорится на сайте Всемирной боксерской суперсерии, который приводит цитату Усика:

"Моя подготовка проходила на олимпийской базе в Киеве. Это идеальное место для тренировок. Я провел там много времени до Олимпиады. Я жил и тренировался там много лет. Это база, которая пропахла спортивным духом. Пропахла работой.

Мой тренировочный лагерь? Я вставал в 4:50 утра каждый день и зажигал себя. Чтобы перестроиться, вы должны зажигать, что я и делал. Я наслаждаюсь тяжелыми тренировками, люблю давление, можете поверить в это? Возможно, я немного сумасшедший.

Для спаррингов мы пытались найти кого-то, у кого такой же стиль, как у Мурата. Это важно. Когда они выполняют ту же работу, что и Мурат, это поможет мне выучить конкретные комбинации против него.

В работе важна дисциплина. Одним из наиболее важных компонентов, который требуется от боксера для достижения наивысшего успеха, является дисциплина. Дисциплина превосходит все.

Бой в России? Я похож на человека, который боится драться? Я прекрасно чувствую себя. Я атлет, воин. Меня не волнует, где биться, я просто хочу боя. Я знаю, что в Украине будет великолепная поддержка. Что касается меня, то я готов, моя команда готова. Мы все едем в Москву с хорошим настроением.

Какой боец Гассиев? Вы можете посмотреть на YouTube. Скажу только одно: он сильный парень. И сейчас, слава Богу, Мурат и я сразимся за титул Мохамеда Али и абсолютного чемпиона мира", - заявил Александр Усик.

Ранее в России пригрозили Усику судом, если тот не приедет на бой с Гассиевым.

Российский боксер, кстати, уже рассказал, как настраивается на поединок с левшой-Усиком.