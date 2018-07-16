В северном полушарии Марса появились огромные черные "кляксы", похожие на пауков. Их фото сделал спутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

"Но это не настоящие пауки. Это лучевидніе курганы, похожие на паутину которые образуются, когда лед углекислого газа под поверхностью нагревается и высвобождается. Это активный сезонный процесс, который не наблюдается на Земле. Как сухой лед на Земле, лед углекислого газа на Марсе сублимируется, когда он нагревается (изменяется от твердого тела к газу), и газ скапливается под поверхностью", - говорится в сообщении на сайте космического агентства.

Вот так на Марсе "тает лед". Фото - nasa.gov

Ранее мы рассказывали о том, как марсоход Opportunity "заснул" из-за севших батарей.

Также на Марсе нашли органические молекулы метана, которые интригуют ученых.