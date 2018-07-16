В Киеве сегодня будет держаться теплая погода с +26 градусами - как и вчера. Дожди если и будут, то локально. А вот завтра они могут стать затяжными.

Об этом пише у себя в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Киевляне. Сегодняшняя синоптическая благодать перенесется и на завтра. 26 градусов и если и дождь, то локально.

А вот во вторник в столице похолодает и пройдут более решительные дожди", - написала она вчера.

В то же время Украинский гидрометцентр прогнозирует сегодня грозы по всей территории Украины, кроме трех областей на юге: Одесской, Николаевской и Херсонской.

Там будет жарче, чем везде: с 23-25 градусов в центре, на западе и востоке, на юге температура поднимется до +29.

Ливни, грозы и жара в Украине начались еще на выходных.

Напомним, что в Москве вчера проливной дождь полил прямо накануне финального свистка Чемпионата мира по футболу.