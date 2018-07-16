Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео уже прибыли в столицу Финляндии, где днем 16 июля состоится встреча с Владимиром Путиным.

Российский лидер на тот момент еще находился в Москве, отмечая финал Мундиаля.

Фото Помпео, который спускается с трапа самолета, опубликовано у него в Twitter.

О прибытии Трампа в Хельсинки пишет "Радио Свобода". Оно утверждает, что перед тем президент США два дня провел в Шотландии на территории собственного гольф-клуба.

Американская делегация уже вовсю гуляет по столице Финляндии. Пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт опубликовала вот такое атмосферное фото из Хельсинки:

Отметим, что сегодня в интервью телеканалу CNBS Трамп сказал, что едет на встречу с Путиным "с небольшими ожиданиями".

По словам президента США, "ничего плохого" от встречи не будет, а, возможно, "будет немного хорошего".

Ранее сегодня Трамп обрушился на своих критиков в США, заявив, что даже если Путин "сдаст Москву", то их и это не устроит.

"Меньше восторгов". В ЕС рассказали, как Трамп относится к Украине.