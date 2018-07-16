Пока Путин провожает гостей ЧМ, Трамп и Помпео уже ждут его в Хельсинки
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео уже прибыли в столицу Финляндии, где днем 16 июля состоится встреча с Владимиром Путиным.
Российский лидер на тот момент еще находился в Москве, отмечая финал Мундиаля.
Фото Помпео, который спускается с трапа самолета, опубликовано у него в Twitter.
О прибытии Трампа в Хельсинки пишет "Радио Свобода". Оно утверждает, что перед тем президент США два дня провел в Шотландии на территории собственного гольф-клуба.
Американская делегация уже вовсю гуляет по столице Финляндии. Пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт опубликовала вот такое атмосферное фото из Хельсинки:
Отметим, что сегодня в интервью телеканалу CNBS Трамп сказал, что едет на встречу с Путиным "с небольшими ожиданиями".
По словам президента США, "ничего плохого" от встречи не будет, а, возможно, "будет немного хорошего".
Ранее сегодня Трамп обрушился на своих критиков в США, заявив, что даже если Путин "сдаст Москву", то их и это не устроит.
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