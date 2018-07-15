В Киеве неизвестные молодые люди атаковали детскую площадку и забросали ее камнями. Кроме того они начали брызгать газом из баллоничка.

Об этом говорится на странице сообщества Kyiv Live в Facebook. Там же опубликовано видео инцидента.

"Только что на ж / м Виноградарь по адресу ул. Н.Ужвий 4в, на детской площадке группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детскую площадку и забросала камнями детей, распыляя газовый балончик "Терен-4 м" в сторону детей, после чего избили ребят, играющих на площадке! Полиция не реагирует", - говорится в сообщении.

Напомним, В Одессе задержали хулигана, который устроил сафари на скейтбордистов.

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